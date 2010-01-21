Снега для «Лыжни России» в этом году хватит
21 января 2010, 16:35СпортArtem
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Более 100-а тысяч человек выйдут на старт «Лыжни России – 2010» в рамках VII Уральской гонки 14 февраля.
В Горнозаводском управленческом округе количество участников массового лыжного похода составит 30 тысяч, а в центральной гонке на полигоне «Старатель» на лыжню выйдут около 15 тысяч жителей Свердловской области. Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета, под Нижним Тагилом традиционнопройдут несколько забегов: два спортивных у мужчин и у женщин на 10 километров, забег vip-персон на 2014 метров (в знак поддержки Олимпиады в Сочи) и массовый забег. Проблем с подготовкой лыжни на территории выставочного центра нет, в отличие от прошлых лет, когда не хватало снега. Уже сегодня на полигоне слой утрамбованного снега достигает 20 сантиметровой глубины.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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