Снега для «Лыжни России» в этом году хватит

В Горнозаводском управленческом округе количество участников массового лыжного похода составит 30 тысяч, а в центральной гонке на полигоне «Старатель» на лыжню выйдут около 15 тысяч жителей Свердловской области. Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета, под Нижним Тагилом традиционнопройдут несколько забегов: два спортивных у мужчин и у женщин на 10 километров, забег vip-персон на 2014 метров (в знак поддержки Олимпиады в Сочи) и массовый забег. Проблем с подготовкой лыжни на территории выставочного центра нет, в отличие от прошлых лет, когда не хватало снега. Уже сегодня на полигоне слой утрамбованного снега достигает 20 сантиметровой глубины.