Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин впервые выиграл этап Кубка мира

Стреляющий лыжник из Екатеринбурга Шипулин блестяще справился сработой на огневых рубежах, а также показал высокую скорость. Финишнуючерту он пересек с результатом 23 минуты 36,2 секунды. Ставший вторыммногократный олимпийский чемпион Михаэль Грайс (Германия), уступилдесять секунд. Третьим оказался норвежец Ларс Бергер. На финише онпроиграл победителю 20,5 секунды.

Кроме Антона Шипулина в тридцатку лучших попали еще трое россиян. ИванЧерезов стал девятым, Максим Чудов - 11-м, а дебютант Кубка мира ЕвгенийГараничев - 13-м.Для екатеринбуржца это первая медаль в личной гонке на Кубке мира. Такжезолото Шипулина стало первым для мужской команды биатлонистов внынешнем сезоне. По итогам предыдущих 14 гонок лишь Черезов попадал напьедестал почета - все его три медали были бронзовыми.