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Почему пять катков Нижнего Тагила не залиты до сих пор, а на содержание футбольных кортов нет денег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почему пять катков Нижнего Тагила не залиты до сих пор, а на содержание футбольных кортов нет денег

21 января 2014, 14:45Спорт
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