Почему пять катков Нижнего Тагила не залиты до сих пор, а на содержание футбольных кортов нет денег

Ледовые катки

Стало известно, что в настоящее время нет единой системы закрепления хоккейных кортов за бюджетными учреждениями, а это значит, что нет возможности их финансирования. В хорошем состоянии находятся катки, обслуживаемые квартальными клубами «Разведчик», «Меридиан», «Мечта». Однако в самом городе до сих пор не залиты целых пять катков.

Согласно официальным расчетам, один корт должен приходиться на 20 тысяч жителей. Сегодня в Нижнем Тагиле к заливке пригоден 21 корт, чего, очевидно, вполне достаточно, по мнению специалистов, при условии качественного содержания. Из опыта соседних городов: Екатеринбург и Новоуральск нынче проводили торги на заливку и обслуживание ледовых площадок, каждая из которых обходится муниципалитету примерно в 120 тысяч рублей. Чтобы развивать массовое занятие зимними видами спорта, такая строка должна появиться и в бюджете Нижнего Тагила.

Футбольные корты

В настоящее время эксплуатируется только поле с искусственным покрытием на территории школы №81. В нынешнем году смонтируют еще три аналогичные площадки у школ №64, 90 и 77. Но расходы на их содержание в бюджете города также не предусмотрены – нет единого подхода к организации охраны, подсыпки, уборки этих достаточно дорогостоящих объектов.

По мнению депутатов, обслуживание кортов, находящихся на балансе образовательных учреждений, рациональнее осуществлять централизованно. То есть нет необходимости каждой школе приобретать трактор, снегоуборочную машину, достаточно заключить договор со специализированной организацией. Депутат Андрей Казаринов, например, предложил шире использовать возможности новых полей для формирования футбольных секций, спортивных школ.

Для более детальной проработки вопросов в Гордуме будет создана временная комиссия.