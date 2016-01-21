«Юниор-Спутник» вновь одержал победу над новочебоксарским «Соколом»

Второй матч с новочебоксарским «Соколом» тагильчане выиграли со счетом 5:4, одержав победу в овертайме.

Это первый тур для «Юниора-Спутника» в текущем первенстве, когда наша команда одержала две победы.

В составе хозяев произошло одно изменение. Вместо получившего накануне травму Дениса Василенкова на игру вышел Егор Кожевников.

Первые два периода команды демонстрировали хоккейные «качели». Счет открыли гости голом Сергея Иванова, тагильчане отыгрались после шайбы Дмитрия Тарасова, потом забил снова «Сокол» - 1:2 (Антон Горбенко), вслед за ним «Юниор-Спутник» (Алексей Фадеев) – 2:2. С этим счетом команды ушли на первый перерыв.

Во второй двадцатиминутке зрители увидели еще четыре шайбы. Хозяева вышли вперед 3:2 после реализации численного большинства. Автором шайбы стал Алексей Ефимов, затем две шайбы с разницей в 14 секунд провели гости. Дубль оформил Антон Горбенко. На экваторе матча Максим Лях сравнял счет – 4:4, который сохранился до сирены, извещающей об окончании основного времени матча. К слову, Максим Лях отличается в пятом матче подряд.

На исходе дополнительной пятиминутки Алексей Фадеев, оформляя дубль, приносит победу «Юниору-Спутнику» - 5:4.

Послематчевая пресс-конференция

Олег Салтыков, и.о.главного тренера ХК «Сокол»:

Как мы и предполагали, что матчи будут такого характера, что они будут упорными. Мы понимали, что хозяева будут проводить свои первые после нового года домашние матчи, что они будут стараться играть на максимуме и, отсюда, были готовы к этому, делали все, чтобы добиться положительного результата в этих двух матчах. Но немного нам не удалось сыграть более собранно в обороне, допускали много ошибок, чем воспользовался соперник во вчерашней игре и сегодня. Ребята были настроены, заряжены на победу, играли, и хочется им сказать огромное спасибо за эти два матча.

Сергей Нуржанов, старший тренер ХК «Юниор-Спутник»:

Команда играла, билась, несмотря на тот груз поражений, который у нас накопился прилично и давил на молодых ребят. Пару человек добавилось у нас из первой команды. Они помогли. Те же Тарасов, Ефимов – ребята, которые проявили свои лидерские качества. Нам их очень не хватало в начале сезона, в середине, для побед. В целом, вся команда играла. «Сокол» наказал нас за ошибки. И еще могли наказать! Мне очень понравилась команда. Несмотря на их ситуацию, я знаю, что финансовые трудности есть, ребята где-то на энтузиазме играют, но «Сокол» показал приличный хоккей. Спасибо нашим ребятам, что до конца бились, не опустили руки, когда проигрывали 3:4, лезли дальше, терпели.

- Насколько тяжело настраивать команду, когда результат матчей уже не изменит турнирное положение?

Я считаю, что тут и настраивать не надо. У этих ребят только начало хоккейного пути. Они сами должны профессионально подходить к своему делу и готовиться, соблюдать тот же режим. Речь о тех, кто хочет дальше расти. В этой лиге у них еще есть шанс куда-то попасть дальше. Поэтому команду настраивать не пришлось.

- Кого-то персонально можете выделить?