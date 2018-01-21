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Россиянки завоевали золото и серебро на Чемпионате Европы по фигурному катанию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россиянки завоевали золото и серебро на Чемпионате Европы по фигурному катанию

21 января, 14:10Спорт
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