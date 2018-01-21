Россиянки завоевали золото и серебро на Чемпионате Европы по фигурному катанию
21 января, 14:10Спорт
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Первое и второе места чемпионата Европы по фигурному катанию завоевали российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.
20 января в Москве прошли соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата Европы. На льду дворца «Мегаспорт» сошлись лучшие спортсмены России и Европы.
Золотую медаль чемпионата завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова, безупречно исполнившая конкурсную программу и получившая 238,24 очков от судей. Серебро досталось 18-летней Евгении Медведевой.
Как сообщает «Советский спорт», Загитова считается главным претендентом на золотую медаль Олимпийских игр в Южной Корее, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
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