Россиянки завоевали золото и серебро на Чемпионате Европы по фигурному катанию

20 января в Москве прошли соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата Европы. На льду дворца «Мегаспорт» сошлись лучшие спортсмены России и Европы.

Золотую медаль чемпионата завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова, безупречно исполнившая конкурсную программу и получившая 238,24 очков от судей. Серебро досталось 18-летней Евгении Медведевой.

Как сообщает «Советский спорт», Загитова считается главным претендентом на золотую медаль Олимпийских игр в Южной Корее, которые пройдут с 9 по 25 февраля.