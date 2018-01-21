Тагильчане заняли третье место на городском турнире по гиревому спорту (ФОТО)
21 января, 15:25Спорт
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В Нижнем Тагиле прошёл открытый турнир по гиревому спорту, который собрал сильнейших спортсменов области, мастеров спорта различных уровней и участников сборной России.
20 ноября состоялся открытый турнир по гиревому спорту Нижнего Тагила, на котором силами померялись сильнейшие спортсмены Свердловской области и России.
Впервые на турнире проводился гиревой триатлон, при котором спортсмены поднимают гирю весом 24 килограмма тремя способами без остановки в течение 9 минут.
Хорошую спортивную форму и пример молодому поколению продемонстрировали участники-ветераны, которые соревновались в длинном цикле с гирями по 24 килограмма. Лучшим среди ветеранов стал мастер спорта России Сергей Бестужев.
В командном зачёте тагильчане завоевали бронзу, уступив Екатеринбургу (2 место) и Верхней Пышме (1 место), сообщают организаторы турнира.
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Фото: Сергей Бестужев
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