Двоеборец из Нижнего Тагила победил на этапе Кубка России
Сегодня, 06:00СпортФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Гельвиг победил на этапе Кубка России.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 января в Нижнем Тагиле прошел этап кубка России по лыжному двоеборью. Тагильчанин Дмитрий Гельвиг занимал пятое место после прыжка с трамплина К-120. От результата лидера состязания его отделяли одна минута 28 секунд. Однако Тимофей Борисов, занимающий лидирующую позицию, не стал принимать участие в гонке.
Тагильский спортсмен пришел к старту первым, опередив серебряного призера на 20 секунд.
Тагильчане Данил Пуртов и Евгений Бородачев заняли 11 и 12 место соответственно, пишет «Тагильский рабочий».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей