Двоеборец из Нижнего Тагила победил на этапе Кубка России

20 января в Нижнем Тагиле прошел этап кубка России по лыжному двоеборью. Тагильчанин Дмитрий Гельвиг занимал пятое место после прыжка с трамплина К-120. От результата лидера состязания его отделяли одна минута 28 секунд. Однако Тимофей Борисов, занимающий лидирующую позицию, не стал принимать участие в гонке.