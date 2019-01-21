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Спортсменка из Нижнего Тагила победила в региональном открытом первенстве по дзюдо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсменка из Нижнего Тагила победила в региональном открытом первенстве по дзюдо

Сегодня, 13:35СпортФото: pixabay.com
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