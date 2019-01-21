Спортсменка из Нижнего Тагила победила в региональном открытом первенстве по дзюдо
Сегодня, 13:35СпортФото: pixabay.com
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Воспитанница СШОР «Уралец» Регина Киселёва одержала победу на открытом первенстве Свердловской области по дзюдо.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 января в Екатеринбурге состоялось открытое первенство Свердловской области по дзюдо среди юниоров в категории до 23 лет.
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Представительница Нижнего Тагила, воспитанница СШОР «Уралец» Регина Киселёва стала чемпионкой первенства. Подготовкой тагильской спортсменки занимался тренер Алексей Хамзин.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Свердловской области для участия в первенстве УрФО по дзюдо, которое состоится 1-2 февраля в Челябинске.
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