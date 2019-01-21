Спортсменка из Нижнего Тагила победила в региональном открытом первенстве по дзюдо

19 января в Екатеринбурге состоялось открытое первенство Свердловской области по дзюдо среди юниоров в категории до 23 лет.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Свердловской области для участия в первенстве УрФО по дзюдо, которое состоится 1-2 февраля в Челябинске.