Турнир по хоккею среди любительских команд состоялся в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле в рамках Всемирного дня снега прошел турнир по хоккею среди любительских команд. Тагильская команда одержала победу.
Соревнования по хоккею прошли в рамках Всемирного дня снега в Нижнем Тагиле. Тагильская команда любителей одержала победу. Участвовать в соревнованиях должны были шесть команд: из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича и три команды из Екатеринбурга. Но у команды из Богдановича не получилось доехать до места проведения турнира в ФОК «Президентский», в пути сломался транспорт. Розыгрыш было решено провести по круговой системе.
Участников встречали исполняющий обязанности главы города Нижний Тагил Вячеслав Горячкин, заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов.
Тагильские любители хоккея забили своим соперникам 10 шайб, а пропустили 4. И по итогу набрали 7 очков. Отмечается, что интерес к данным соревнованиям с каждым годом растет, и команд, желающих принять участие, становится все больше. Ожидается, что в 2020 году турнир должен быть более интересным и непредсказуемым, сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил.
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