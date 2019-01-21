Турнир по хоккею среди любительских команд состоялся в Нижнем Тагиле

Соревнования по хоккею прошли в рамках Всемирного дня снега в Нижнем Тагиле. Тагильская команда любителей одержала победу. Участвовать в соревнованиях должны были шесть команд: из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича и три команды из Екатеринбурга. Но у команды из Богдановича не получилось доехать до места проведения турнира в ФОК «Президентский», в пути сломался транспорт. Розыгрыш было решено провести по круговой системе.