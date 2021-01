Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации с подозрением на ковид

У 44-летнего российского бойца действующий контракт с Bellator, по которому он должен провести еще два поединка.

Федор Емельяненко был госпитализирован в московскую клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. «Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье, – цитирует «Советский спорт», сообщение которое спортсмен опубликовал в инстаграме. – Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд». В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а один из его боев был признан несостоявшимся. Федор – четырехкратный чемпион мира по версиям различных организаций, проводящих поединки ММА.

