Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации с подозрением на ковид

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье, – цитирует «Советский спорт», сообщение которое спортсмен опубликовал в инстаграме. – Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд».