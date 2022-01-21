Мартовские стыковые игры сборной России могут пройти на стадионе "Динамо"

Мартовские стыковые игры сборной России могут пройти на стадионе "Динамо"
Мартовские стыковые игры сборной России могут пройти на стадионе "Динамо"
Сегодня, 17:48СпортФото: pxhere.com
Причиной может стать, во-первых, неудовлетворительное состояние газона на главном стадионе страны, а, во-вторых, нежелание футбольных властей задействовать Большую спортивную арену в случае, если столичные чиновники введут новые ограничения по посещаемости спортивных мероприятий. 

По информации "Советского спорта", мартовские стыковые встречи сборной России по футболу ЧМ-2022 могут быть перенесены из "Лужников" на домашнюю арену "Динамо".

По мнению функционеров, на более компактном стадионе в Петровском парке меньшее количество зрителей будет смотреться органичнее, к тому же, там лучше акустика.

Напомним, 24 марта в гости к подопечным Валерия Карпина приедет Польша во главе с Робертом Левандовски, а затем, независимо от результата, либо Швеция, либо Чехия. В случае победы над поляками второй матч станет для России решающим за право поехать на финальную часть турнира. Если же россияне уступят в первой игре, то вторая будет носить товарищеский характер.

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