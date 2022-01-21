Мартовские стыковые игры сборной России могут пройти на стадионе "Динамо"

Причиной может стать, во-первых, неудовлетворительное состояние газона на главном стадионе страны, а, во-вторых, нежелание футбольных властей задействовать Большую спортивную арену в случае, если столичные чиновники введут новые ограничения по посещаемости спортивных мероприятий.

По информации "Советского спорта", мартовские стыковые встречи сборной России по футболу ЧМ-2022 могут быть перенесены из "Лужников" на домашнюю арену "Динамо". По мнению функционеров, на более компактном стадионе в Петровском парке меньшее количество зрителей будет смотреться органичнее, к тому же, там лучше акустика. Напомним, 24 марта в гости к подопечным Валерия Карпина приедет Польша во главе с Робертом Левандовски, а затем, независимо от результата, либо Швеция, либо Чехия. В случае победы над поляками второй матч станет для России решающим за право поехать на финальную часть турнира. Если же россияне уступят в первой игре, то вторая будет носить товарищеский характер.

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