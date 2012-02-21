Главное не победа, а участие: тагильские волейболистки вернулись с Первенства Свердловской области

Сборная команда МБОУ ДОДДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера-преподавателя Алены Гюлмагамедовой заняла пятое место. В состав сборной команды вошли воспитанницы Гюлмагамедовой А.В., Световцевой О.М.

Победителями стали спортсменки из города Реж, вторыми – екатеринбурженки, и третье место получила команда из Ирбита.В соревнованиях приняли участие команды из Екатеринбурга, Полевского, Алапаевска, Режа, Ирбита, всего 7 команд.