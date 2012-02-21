Главное не победа, а участие: тагильские волейболистки вернулись с Первенства Свердловской области
21 февраля 2012, 19:17Спорт
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В минувшие выходные, с 16 по 19 февраля, в Полевском прошло Первенство Свердловской области по волейболу среди команд девушек 1997-98 года рождения.
Сборная команда МБОУ ДОДДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера-преподавателя Алены Гюлмагамедовой заняла пятое место. В состав сборной команды вошли воспитанницы Гюлмагамедовой А.В., Световцевой О.М.
Победителями стали спортсменки из города Реж, вторыми – екатеринбурженки, и третье место получила команда из Ирбита.В соревнованиях приняли участие команды из Екатеринбурга, Полевского, Алапаевска, Режа, Ирбита, всего 7 команд.
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