На первенстве России в Сочи тагильчанин быстрее всех «спортивно» прошел 10 километров

Как рассказывает инстуктор-методист школы «Юпитер» Ирина Ларина, это не первая крупная победа спортсмена. Он стал призером Чемпионата Европы по спортивной ходьбе 2011 года в Эстонии. Сейчас Александр тренируется в Челябинске.