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На первенстве России в Сочи тагильчанин быстрее всех «спортивно» прошел 10 километров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На первенстве России в Сочи тагильчанин быстрее всех «спортивно» прошел 10 километров

21 февраля 2012, 13:07Спорт
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