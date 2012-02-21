На первенстве России в Сочи тагильчанин быстрее всех «спортивно» прошел 10 километров
21 февраля 2012, 13:07Спорт
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19 февраля в Сочи прошел Чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе.
На дистанции 10 км победителем стал спортсмен МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» Александр Иванов. Заслугу спортсмен разделяет со своим тренером, Александром Сураевым.
Как рассказывает инстуктор-методист школы «Юпитер» Ирина Ларина, это не первая крупная победа спортсмена. Он стал призером Чемпионата Европы по спортивной ходьбе 2011 года в Эстонии. Сейчас Александр тренируется в Челябинске.
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