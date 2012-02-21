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Тхэквондисты из Нижнего Тагила взяли на первенстве УрФО медали разного достоинства
Сюжеты:
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Тхэквондисты из Нижнего Тагила взяли на первенстве УрФО медали разного достоинства

21 февраля 2012, 15:38Спорт
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