Тхэквондисты из Нижнего Тагила взяли на первенстве УрФО медали разного достоинства
Тагильская команда по тхэквондо 17-19 февраля приняла участие в соревнованиях «Первенство Уральского Федерального Округа по Тхэквондо (ВТФ) «Мир детям» среди кадетов 1998-2000 г.р. и детей 2001-2002 г.р.».
Выступление для 11 воспитанников ДЮСШ №2 тренеров-преподавателей А. Немтиной и М. Наговицына стало подготовительным этапом перед болеесерьезными отборочными соревнованиями на Первенство России.
Наши спортсмены получили золото, серебро и бронзу. Чемпионом в своейкатегории стал Зентереков Олег 1998 г.р. Он продемонстрировал отличныепоединки с применением сложной техники ног, неоднократно отправляя внокаут соперников.
Серебро завоевали Андрей Никифоров, Элиза Фофанова и Арина Наговицына.Причем Андрей принимал участие впервые после сложной травмы спины. Бронзовым призерами взошли на пьедестал Егор Никонов, Хатуна Нармания и Валентина Халиченко.
Теперь спортсмены готовятся к Всероссийскому турниру «Евразия», которыйсостоится в начале марта этого года, и к Первенству Свердловскойобласти, который станет отборочным этапом на Первенство России покадетам.
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