Тхэквондисты из Нижнего Тагила взяли на первенстве УрФО медали разного достоинства

Выступление для 11 воспитанников ДЮСШ №2 тренеров-преподавателей А. Немтиной и М. Наговицына стало подготовительным этапом перед болеесерьезными отборочными соревнованиями на Первенство России.

Наши спортсмены получили золото, серебро и бронзу. Чемпионом в своейкатегории стал Зентереков Олег 1998 г.р. Он продемонстрировал отличныепоединки с применением сложной техники ног, неоднократно отправляя внокаут соперников.

Серебро завоевали Андрей Никифоров, Элиза Фофанова и Арина Наговицына.Причем Андрей принимал участие впервые после сложной травмы спины. Бронзовым призерами взошли на пьедестал Егор Никонов, Хатуна Нармания и Валентина Халиченко.

Теперь спортсмены готовятся к Всероссийскому турниру «Евразия», которыйсостоится в начале марта этого года, и к Первенству Свердловскойобласти, который станет отборочным этапом на Первенство России покадетам.