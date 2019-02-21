20 команд лыжников заявились на участие в Континентальном кубке в Нижнем Тагиле

Континентальный кубок среди мужчин пройдет в Свердловской области в третий раз, женские соревнования пройдут во второй раз. Соревнования состоятся на комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле.

Прием заявок еще продолжается, на соревнования для мужчин поступили заявки от 13 команд, на женские – семь.

Соревнования в рамках финала кубка продлятся в течение трех дней. Мужчины и женщины будут соревноваться на трамплине К-90, а также в лыжной гонке.

5 Спортсмены из 12 регионов России приехали в Нижний Тагил на Спартакиаду учащихся Фото Лыжники из 12 регионов России приехали в Нижний Тагил для участия в IX зимней Спартакиаде учащихся России. 19 февраля прошла церемония открытия финальных соревнований.