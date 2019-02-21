Первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу пройдет на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

1-2 марта 2019 года на ГАУ СО ГК «Гора Белая» пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Планируется, что в соревнованиях примут участие 27 спортсменов. В борьбу вступят представители Германии, Испании, Польши, Латвии и Литвы. В сборную России вошли два свердловских спортсмена Тимур Муратов и Антон Пестов.

Первый заезд стартует в 13:00, второй – в 14:15. В 15:30 состоится церемония награждения. Кроме соревнований гостей Кубка Европы будет ждать развлекательная программа. Вход свободный.

В дни проведения Кубка все объекты горнолыжного комплекса будут работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.