Первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу пройдет на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
Кубок Европы по сноубайк-кроссу пройдет в Нижнем Тагиле 1-2 марта на ГЛК «Гора Белая».
1-2 марта 2019 года на ГАУ СО ГК «Гора Белая» пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Планируется, что в соревнованиях примут участие 27 спортсменов. В борьбу вступят представители Германии, Испании, Польши, Латвии и Литвы. В сборную России вошли два свердловских спортсмена Тимур Муратов и Антон Пестов.
Первый заезд стартует в 13:00, второй – в 14:15. В 15:30 состоится церемония награждения. Кроме соревнований гостей Кубка Европы будет ждать развлекательная программа. Вход свободный.
В дни проведения Кубка все объекты горнолыжного комплекса будут работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, с 6 по 11 марта состоится Континентальный Кубок по лыжному двоеборью среди мужчин и женщина на ГАУ СО СШОР «Аист». 16 и 17 марта в «Аисте» состоится Кубок Мира по прыжкам с трамплина среди женщин. По предварительным данным в соревнованиях примут участие тагильские спортсменки Алина Бородина и Марина Калягина. С 29 ноября по 1 декабря в Нижнем Тагиле пройдет Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин.