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Первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу пройдет на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу пройдет на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:21СпортФото: «Областная Газета»
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