Роман Шишкин будет выступать за «Спартак-2»

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33-летний защитник подписал контракт с московским клубом.
Защитника Романа Шишкина, который ранее заключил контракт со «Спартаком», включили в заявку дубля команды в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщает «Советский спорт».
Предыдущим клубом футболиста было «Торпедо». В нынешнем розыгрыше он участвовал в 18 матчах ФНЛ. На его счету один забитый матч.
Шишкин вернулся в «Спартак», за который выступал с 2004 по 2010 год. Он является воспитанником красно-белых. Также он играл за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.
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