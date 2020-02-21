Роман Шишкин будет выступать за «Спартак-2»

Защитника Романа Шишкина, который ранее заключил контракт со «Спартаком», включили в заявку дубля команды в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщает «Советский спорт».

Предыдущим клубом футболиста было «Торпедо». В нынешнем розыгрыше он участвовал в 18 матчах ФНЛ. На его счету один забитый матч.

Шишкин вернулся в «Спартак», за который выступал с 2004 по 2010 год. Он является воспитанником красно-белых. Также он играл за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.