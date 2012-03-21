Тагильская команда победила в областном Первенстве по тяжелой атлетике

В нем приняли участие тагильчане, спортсмены СДЮШОР «Уралец», под руководством тренера-преподавателя Юрия Клещевникова. В командном первенстве команда спортивной школы «Уралец» заняла первое место.

В личном зачете места распределились следующим образом: Степан Поспелов получил 3 место в весовой категории 56 кг, Андрей Ощепков – 3 место в весовой категории 69 кг, Сергей Филимонов – 2 место в весовой категории 77 кг. Третьими оказались Георгий Малкой в весовой категории 77 кг и Андрей Герасимов - 85 кг. Серебро в весовой категории 94 кг взял Василий Шелягин. Ну а лучшим стал результат Константина Акулина: он занял 1 место среди спортсменом весом 85 кг.