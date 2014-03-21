Спортивный Тагил: тагильчане, не пропустите интереснейшие события!

Итак, уже сегодня, 21 марта, в Нижнем Тагиле состоится турнир по волейболу среди сборных команд сотрудников Администрации города. Сразятся за победу наши чиновники в доме спорта «Юпитер» в 17:00. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня и до 22 марта в спортивном зале «Уралец» проходит кубок Свердловской области по пауэрлифтингу. Начало – в 10:00.

22 марта в 10:00 состоится первенство города в одном из самых зрелищных видов спорта – спортивной гимнастике. Зрителей и болельщиков ждут в МСДЮСШОР №1. А в 17:00 в «Металлург-Форуме» всех болельщиков волейбола ждут на матче «Уралочки-НТМК» с командой из Московской области.

С 26 по 27 марта в рамках Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд «Старый Соболь» сыграет с «Динамо-ЮЗГУ» из Курска (начало - 18:00). Кроме того, 27 марта на лыжной базе «Спартак» пройдет первенство города по лыжным гонкам в «спринте». Начало в 11:00. А открытое первенство по биатлону «Весенний спринт» пройдет там же, но 29 марта, в 11:00. И 30 марта на «Спартаке» пройдет закрытие зимнего сезона открытым первенством по лыжным гонкам, в 11:00.

27 и 28 марта в д/с «Уралец» пройдет открытое первенство города по дзюдо. Начало – в 10:00. Там же пройдет и открытое первенство города по восточному единоборству (кобудо) – 30 марта в 13:00.

А уже с 25 марта по 1 апреля в комплексе трамплинов СДЮСШОР «Аист» состоится Чемпионат России по прыжкам с трамплина. В наш город приедут самые сильные представители этого восхитительного вида спорта, в том числе, участники Олимпийских игр в Сочи. Начало соревнований в 11:00. Кстати, именно Чемпионатом России по прыжкам на лыжах с трамплина закончится зимний сезон для этих спортсменов.

Кроме того, следить за спортивными событиями нашего города вы можете в разделе «Афиша. Спортивные события» на городском портале TagilCity.ru. «О спорт, ты - мир!».

Еще одним очень полезным видом спорта считается плавание. Пока плавать можно только в бассейне. Бассейны Москвы пользуются большой популярностью среди жителей столицы.