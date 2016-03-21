В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» одержала победу над краснодарским «Динамо»

В прошлой игре «Уралочка» проиграла «Заречье-Одинцово»: один из самых результативных игроков - Шинед Джек, заболела и не приехала на матч. К счастью, к этой игре волейболистка уже была в строю.

В начале первого сета динамовки вышли вперед, благодаря игре Натальи Малых – 13:10. Однако ко второму техническому перерыву «Уралочки» выбились в лидеры. В конце партии на счету хозяек было 5 сетболов. Один из них принес победу в сете.

Во втором сете выходили вперед то «Динамо», то «Уралочка-НТМК». Однако появление на площадке Екатерины Русаковой, помогло хозяйкам найти игру на атаках. После подачи Ирины Заряжко, гостьи ошибаются в нападении – 24:26.

К третьей партии динамовки, судя по всему, утомились – пошли ошибки в обороне. Хозяйки взяли лидерство в начале сета и смогли сохранить его до конца партии и, соответственно, матча.

Сейчас команда Николая Карполя занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующую игру "Уралочки" проведут на выезде с омской «Омичкой». Матч состоится 27 марта.