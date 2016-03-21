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В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» одержала победу над краснодарским «Динамо»
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» одержала победу над краснодарским «Динамо»

21 марта 2016, 08:50СпортТимофей Данилов
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