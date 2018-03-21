Волонтеры из Нижнего Тагила помогут провести Кубок мира по биатлону в Тюмени (ВИДЕО)
21 марта, 23:05Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Двое тагильских волонтеров отправились в Тюмень, где будут помогать организаторам в проведении 9-го этапа Кубка мира по биатлону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Двое представителей команды «Волонтеры Нижнего Тагила» уехали в Тюмень, где будут помогать организаторам в проведении 9-го этапа Кубка мира по биатлону.
Один из тагильских волонтеров Максим Мельков будет развлекать болельщиков в костюме символа тюменского биатлона – Феликса. Он уже четвертый раз помогает в проведении Кубка мира. Как пояснил молодой человек, чтобы стать волонтером, нужно пройти психологические тесты и тренинги.
Несмотря на то, что в 2018 году от Нижнего Тагила на соревнования отправились всего двое волонтеров, на следующий год уже собралась большая команда, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей