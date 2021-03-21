Австралийка одержала вторую победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Тагиле

Австралийка одержала вторую победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Тагиле

Сегодня, 20:15СпортФото: pixabay
Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица» завершился в Нижнем Тагиле. Вторую победу одержала 19-летняя Марита Крамер из Австрии.

Спортсменка стала лидером тура, продолжившегося в пятницу в Чайковском, сообщает «Тагильский рабочий».

Второе место получила Ника Крижнар из Словении. Она возглавляет общий зачет Кубка мира. И замкнула тройку лидеров Сара Таканаси из Японии.

Спортсменка из Нижнего Тагила Кристина Прокопьева заняла 24 место, а Софья Тихонова из Санкт-Петербурга 20 место.

Напомним, этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах «Синяя птица» состоялся с 20 по 21 марта. Соревнования были открыты для болельщиков, однако заполняемость не превышала 50%.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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