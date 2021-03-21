Австралийка одержала вторую победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Тагиле

Спортсменка стала лидером тура, продолжившегося в пятницу в Чайковском, сообщает «Тагильский рабочий».
Второе место получила Ника Крижнар из Словении. Она возглавляет общий зачет Кубка мира. И замкнула тройку лидеров Сара Таканаси из Японии.
Спортсменка из Нижнего Тагила Кристина Прокопьева заняла 24 место, а Софья Тихонова из Санкт-Петербурга 20 место.
Напомним, этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах «Синяя птица» состоялся с 20 по 21 марта. Соревнования были открыты для болельщиков, однако заполняемость не превышала 50%.