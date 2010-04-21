Болельщиков на матч «Уралочки» против «Динамо» доставят бесплатные автобусы

Это будет третья игра подопечных Николая Карполя против москвичек в плей-офф. Первые матчи выиграли столичные волейболистки. Начало матча в 18 часов, вход свободный. Игра пройдёт в Металлург-Форуме. Туда болельщиков доставят бесплатные автобусы, сообщает департамент по связям со СМИ Евраза. С Гальянки, от конечной 26-го автобуса, и с Вагонки, от Ледового дворца, автобусы отпрявятся в 17 часов. В 17.20 - от Киномакса, и в 17.30 от - Ж\Д вокзала ( бывший магазин «O!da!»). После матча будет организовано движение автобусов в обратном направлении.