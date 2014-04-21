«Уралочка-НТМК» проиграла в трех партиях «Динамо»

Серию плей-офф уральские волейболистки начали неудачно. Этот матч был принципиален для Любови Соколовой, защищающей цвета «Динамо». В далеком 1999 году она играла в «Уралочке». А уже в 2000 году Соколова в составе сборной России стала серебряным призером Олимпиады.

Игру команды начали аккуратно. Возможно, повлияла нервозность, игра без права на ошибку. После удачных действий Александры Пасынковой, «Уралочка-НТМК» повела 12:11. До конца партии ни одной из команд не удавалось далеко оторваться в счете. Своеобразные волейбольные качели. Но краснодарская команда все же вытянула в партии - 25:22.

Начало второго сета получилось явно не таким, как ждали болельщики - 2:5. Хозяйки, если и сокращали отставание в счете, то ненадолго. Партия была явно неудачной для «Уралочки-НТМК» 18:25. Тут уже даже заядлый оптимист не поверил бы в то, что уральские волейболистки смогут отыграться. Третий отрезок начался очень удачно для хозяек - 6:2. Все было в руках «Уралочки-НТМК», но «Динамо» ее смогла дожать - 25:20. В итоге победа «Динамо» со счетом 3:0.