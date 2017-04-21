17 команд стали участниками первого в Нижнем Тагиле городского турнира «Шахматная семья» (ФОТО)

«Шахматно-шашечный центр» уже 16 лет существует в Нижнем Тагиле и активно занимается развитием шахматного спорта среди жителей города. Многочисленные акции, открытые Кубки города, России, различные турниры первенства и другие мероприятия Центра пользуются большой популярностью у тагильчан. В них всегда принимает участие большое количество людей.

В феврале 2017 года в 80-й школе проходил шахматный турнир «Папа, дедушка и я – шахматная семья». Идея семейного соревнования понравилась организаторам и участникам, поэтому было решено организовать в городе еще один регулярный турнир «Шахматная семья».

16 апреля в здании «Шахматно-шашечного центра» состоялись первые состязания данного турнира, на котором взрослые соревновались со взрослыми, дети – с детьми. Каждая команда играла по пять партий.

Победителем стала семья Мухачевых и получила памятный кубок с эмблемой турнира и логотипом «Шахматно-шашечного центра». 2-е место – у семьи Мурзиных- Проскуриных. 3-е место заняла команда Пашниных-Федореевых.

Тройка лидеров получила медали и грамоты. Все участники турнира семьи - вымпелы и значки с эмблемой турнира.

Фото: Шахматно-шашечный центр Нижнего Тагила