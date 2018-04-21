Юные тагильчанки соревнуются в грации на региональном турнире по гимнастике (ФОТО)
21 апреля, 11:40Спорт
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Региональный турнир по художественной гимнастике «Юные грации» проходит с 20 по 22 апреля в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Председателем жюри стала Татьяна Двухглавова. Турнир проходит в спортзале УВЗ.
Имена гимнасток, ставших победительницами турнира, объявят 22 апреля, также можно будет увидеть парад закрытия, который состоится в 16.00, пишет «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
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