Мирча Луческу: В 2013 году Буффон отказался от трансфера в «Шахтер»

«Я лично летал в Турин и встречался с его агентом. Тогда у нас были некоторые проблемы с вратарской позицией. Мы могли себе позволить этот трансфер, однако, Буффон отказался, потому что следовал за своей мечтой – он хотел выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».