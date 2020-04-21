Мирча Луческу: В 2013 году Буффон отказался от трансфера в «Шахтер»
Сегодня, 18:48СпортФото: pxhere.com
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Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, как в 2013 году пытался организовать переход Джанлуиджи Буффона.
По словам румынского специалиста, голкипер «Ювентуса» отказался от сделки, поскольку хотел выиграть Лигу чемпионов с итальянским клубом. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Я лично летал в Турин и встречался с его агентом. Тогда у нас были некоторые проблемы с вратарской позицией. Мы могли себе позволить этот трансфер, однако, Буффон отказался, потому что следовал за своей мечтой – он хотел выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».
Интересно, что он до сих пор играет. Думаю, Буффон в состоянии выступать до 45 лет», – цитирует Луческу Tutto Juve.
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