«Спартак» не выходил на связь с Каррерой

Агент итальянского специалиста Массимо Карреры, Андреа Д’Амико заявил, что московский клуб не обращался к нему по поводу возможного сотрудничества с тренером, равно как и по поводу еще одного клиента Д’Амико — нынешнего наставника «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает «Советский спорт», Каррера выигрывал со «Спартаком» чемпионат и Суперкубок России в сезоне 2016/2017. После ухода из стана красно-белых итальянец тренировал греческий АЕК и клуб Серии С «Бари».

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