Юные тагильские дзюдоисты завоевали награды на первенстве России

Юные тагильские дзюдоисты завоевали награды на первенстве России
Сегодня, 13:23СпортФото: "САШ имени Михалины Лысовой" "ВКонтакте"
Юные тагильские дзюдоисты — воспитанники САШ имени Михалины Лысовой завоевали награды на первенстве России, которое проходило в Суздале.

Первенство России по виду спорта «спорт ЛИН» в дисциплине дзюдо проходило в Суздале с 15 по 19 апреля. В числе атлетов из 13 регионов страны, на ковер вышли и тагильские спортсмены, представляющие на соревнованиях Свердловскую область.

Ребята активно готовились к соревнованиям и показали отличные результаты, сообщается на странице САШ имени Михалины Лысовой в соцсети «ВКонтакте».

По итогам всероссийского первенства по дзюдо золотую медаль завоевал Виктор Черемин, а с серебряной медалью из Суздаля вернулся Дмитрий Шешуков. Третий представитель нижнетагильской спортивно-адаптивной школы Владимир Бураков вошел в десятку лучших спортсменов.

Напомним, в конце марта в Нижнем Тагиле прошли первые адаптивные областные соревнования по дзюдо. В соревнованиях, которые проходили с 19 по 22 марта, участвовали спортсмены из Нижнего Тагила, Пригородного района и Верхней Пышмы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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