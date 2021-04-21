Юные тагильские дзюдоисты завоевали награды на первенстве России

Первенство России по виду спорта «спорт ЛИН» в дисциплине дзюдо проходило в Суздале с 15 по 19 апреля. В числе атлетов из 13 регионов страны, на ковер вышли и тагильские спортсмены, представляющие на соревнованиях Свердловскую область.
Ребята активно готовились к соревнованиям и показали отличные результаты, сообщается на странице САШ имени Михалины Лысовой в соцсети «ВКонтакте».
По итогам всероссийского первенства по дзюдо золотую медаль завоевал Виктор Черемин, а с серебряной медалью из Суздаля вернулся Дмитрий Шешуков. Третий представитель нижнетагильской спортивно-адаптивной школы Владимир Бураков вошел в десятку лучших спортсменов.
Напомним, в конце марта в Нижнем Тагиле прошли первые адаптивные областные соревнования по дзюдо. В соревнованиях, которые проходили с 19 по 22 марта, участвовали спортсмены из Нижнего Тагила, Пригородного района и Верхней Пышмы.