Юные тагильские дзюдоисты завоевали награды на первенстве России

Первенство России по виду спорта «спорт ЛИН» в дисциплине дзюдо проходило в Суздале с 15 по 19 апреля. В числе атлетов из 13 регионов страны, на ковер вышли и тагильские спортсмены, представляющие на соревнованиях Свердловскую область.