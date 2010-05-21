Россия обыграла Канаду в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Матч 1/4 финала ЧМ-2010, который состоялся в четверг в Кельне, завершился со счетом 5:2 в пользу подопечных Вячеслава Быкова. Голы забивали Максим Афиногенов (20-я минута), Павел Дацюк (22), Евгений Малкин (38), Сергей Федоров (48), Джон Таварес (54), Малкин (57), Мэтт Дюшен (60).

Первый период проходил с преимуществом сборной России, которую, впрочем, подводил брак в передачах. Канадцы предпочитали действовать от обороны, в одной из контратак Рене Бурк не попал по шайбе, оказавшись перед пустыми воротами. На последней минуте периода Афиногенов, воспользовавшись позиционной соперника, вышел на ударную позицию, голкипер Крис Мэйсон сыграл не лучшим образом, и на перерыв действующие чемпионы ушли, ведя в счете.

В дебюте второй 20-минутки Дацюк реализовал большинство, броском с близкого расстояния поразив ближнюю "девятку" ворот Мэйсона. Канадцы огрызнулись попаданием Стивена Стэмкоса в штангу. Более удачлив оказался Малкин, броском между щитков вновь наказавший соперника за грубость. Завершился период потасовкой хоккеистов.

В середине заключительной трети опытнейший Сергей Федоров, удачно подставив клюшку под бросок Виталия Атюшова, сделал призрачными надежды канадцев отыграться. В оставшееся время родоначальники хоккея запомнились несколькими попытками спровоцировать россиян на стычку и красивыми голами Тавареса и Дюшена. В промежутке между ними Малкин поразил пустые ворота.

В четвертьфинале Олимпиады-2010 сборная Канады победила подопечных Вячеслава Быкова со счетом 7:3. Из составов образца Ванкувера канадцы привезли в Германию одного хоккеиста, а россияне - 15 игроков.