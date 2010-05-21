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Россия обыграла Канаду в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия обыграла Канаду в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

21 мая 2010, 09:17СпортArtem
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