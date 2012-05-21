Тагильчанка Ирина Потеева завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу

На предварительном этапе уральская боксёрша разгромила сербку Марью Дивяк (8:0), а затем с трудом победила Лорен Прайс из Уэльса (13:10) и китаянку Ван Дон Мей (11:9). Но в полуфинале Потееву остановила американка Ракель Миллер — 10:13 (2:3, 3:3, 2:3, 3:4).