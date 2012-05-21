Тагильчанка Ирина Потеева завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу
21 мая 2012, 10:33СпортЕвгения
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Ирина Потеева, выступающая в категории до 69 кг, не смогла пройти полуфинал чемпионата мира по боксу в китайском Циньхуандао и поделила третье место голландкой Мари де Йонг.
На предварительном этапе уральская боксёрша разгромила сербку Марью Дивяк (8:0), а затем с трудом победила Лорен Прайс из Уэльса (13:10) и китаянку Ван Дон Мей (11:9). Но в полуфинале Потееву остановила американка Ракель Миллер — 10:13 (2:3, 3:3, 2:3, 3:4).
Поскольку в боксе поединки за третье место не проводятся, уральской спортсменке, а также неудачнице второго полуфинала де Йонг автоматически было присуждено третье место. Отметим, что бронза чемпионата мира-2012 - наивысшее достижение в карьере Потеевой.
Фото с сайта oblgazeta.ru
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