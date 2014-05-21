Тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стали победителями Кубка России по гребному слалому

По итогам соревнований в копилке представителей МСДЮСШОР «Уралец» Нижнего Тагила пять медалей различного достоинства, в том числе две золотые, две серебряные и одна бронзовая.

Тагильчане, бронзовые призеры Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов первенствовали в индивидуальных и командных состязаниях каноэ-двоек. Они стали победителями в категории С-2м и в командной гонке 3хС-2м.

В категории К-1м второй результат показал Евгений Доронин, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся Никита Губенко. Также Евгений Доронин и Никита Губенко завоевали серебро в командной гонке 3х1м. Тренеры-преподаватели спортсменов - Ольга Гвоздева и Анатолий Касимов.