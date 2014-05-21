Тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стали победителями Кубка России по гребному слалому
В минувшее воскресенье на слаломном канале реки Перетна города Окуловка в Новгородской области завершился Кубок России по гребному слалому.
По итогам соревнований в копилке представителей МСДЮСШОР «Уралец» Нижнего Тагила пять медалей различного достоинства, в том числе две золотые, две серебряные и одна бронзовая.
Тагильчане, бронзовые призеры Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов первенствовали в индивидуальных и командных состязаниях каноэ-двоек. Они стали победителями в категории С-2м и в командной гонке 3хС-2м.
В категории К-1м второй результат показал Евгений Доронин, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся Никита Губенко. Также Евгений Доронин и Никита Губенко завоевали серебро в командной гонке 3х1м. Тренеры-преподаватели спортсменов - Ольга Гвоздева и Анатолий Касимов.
По результатам выступлений сформирована сборная России на участие в Чемпионате Европы, который пройдет с 30 мая по 1 июня на специально построенном к континентальному первенству слаломном канале в Вене. В состав российской команды вошли тагильские спортсмены Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов.