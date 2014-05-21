Воспитанник Центра адаптивного спорта – дважды Чемпион России по дзюдо (ФОТО)
С 15 по 18 мая в Барнауле состоялась Всероссийская олимпиада по летним видам спорта по программе специальной олимпиады. Тагильские ребята, представляющие Центр адаптивного спорта, выступали в дисциплине дзюдо – Сысоев Сергей, Кокорина Анастасия и Пудова Катя.
Ребята учатся в специальной школе №16, спортом занимаются уже год – ровно столько же работает Центр адаптивного спорта. Занимаются под руководством Дмитрия Сергеевича Вернигора.
Школа только в прошлом году открылась, ребята занимаются совсем недавно, а уже такие замечательные результаты. В феврале ездили на Кубок по дзюдо в Санкт-Петербург, где также хорошо выступили. Сергей Сысоев и Настя Кокорина – впервые в жизни тогда побывали на соревнованиях по дзюдо. Мы были поражены такому высокому результату – третье место! И вот нам предложили выступать за сборную области по программе специальной олимпиады рассказывает Любовь Сергеевна Смышляева, заместитель директора Центра адаптивного спорта.
Сергей занял 1 место в двух дисциплинах – теперь он дважды Чемпион России. В первый день состоялись показательно-отборочные соревнования, на второй день – спарринги. К сожалению, Настя простудилась, у нее была температура, на соревнованиях выступала не совсем здоровая, однако заняла два третьих места. Городской портал TagilCity.ru поздравляет чемпионов!
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