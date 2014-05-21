Воспитанник Центра адаптивного спорта – дважды Чемпион России по дзюдо (ФОТО)

Школа только в прошлом году открылась, ребята занимаются совсем недавно, а уже такие замечательные результаты. В феврале ездили на Кубок по дзюдо в Санкт-Петербург, где также хорошо выступили. Сергей Сысоев и Настя Кокорина – впервые в жизни тогда побывали на соревнованиях по дзюдо. Мы были поражены такому высокому результату – третье место! И вот нам предложили выступать за сборную области по программе специальной олимпиады рассказывает Любовь Сергеевна Смышляева, заместитель директора Центра адаптивного спорта.