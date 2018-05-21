Тагильский спортсмен занял первое место на Кубке Европы по гиревому спорту (ФОТО)

Тагильский спортсмен одержал победу в дисциплине «длинный цикл», где за 10 минут сделал 93 подъема гири весом 24 кг. Также Артем занял первое место в марафоне в весовой категории свыше 95 кг. За 30 минут спортсмен сделал 333 подъема гири весом 28 кг.