Дмитрий Кириченко: Большинство клубов РПЛ были не против досрочного завершения сезона

Как сообщает «Советский спорт» , по словам Кириченко большинство клубов российской премьер-лиги изначально были не против досрочного завершения сезона, так как при таком варианте развития событий никто не вылетал бы в ФНЛ.

При этом специалист отметил, что клубы, которые проголосовали за возобновление сезона, тоже можно понять, так как речь в том числе шла о непопадании в Лигу чемпионов и связанных с этим финансовых потерях.