Дмитрий Кириченко: Большинство клубов РПЛ были не против досрочного завершения сезона
Сегодня, 21:00СпортФото: pxhere.com
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Бывший главный тренер «Ростова» заявил, что за досрочное завершение сезона проголосовала 13 клубов РПЛ из 16.
Как сообщает «Советский спорт», по словам Кириченко большинство клубов российской премьер-лиги изначально были не против досрочного завершения сезона, так как при таком варианте развития событий никто не вылетал бы в ФНЛ.
При этом специалист отметил, что клубы, которые проголосовали за возобновление сезона, тоже можно понять, так как речь в том числе шла о непопадании в Лигу чемпионов и связанных с этим финансовых потерях.
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