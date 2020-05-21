Россия может потерять право проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году
В этом случае турнир собирается принять Швейцария.
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может быть перенесен из России в Швейцарию. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на статью, опубликованную в ежедневной финской газете Iltalehti.
Проведению ЧМ-2023 в России могут помешать санкции WADA. Правомочность наказания Всемирного антидопингового агентства руководство российского спорта оспорит в Спортивном арбитражном суде. Слушания в Лозанне должны состояться ближайшим летом.
Другая возможная причина переноса – задержка строительства новой 23-тысячной арены в Санкт-Петербурге. Финские журналисты утверждают, что строители значительно отстали от графика.
Стоит добавить, что в нынешнем году Швейцария не смогла провести хоккейный чемпионат мира из-за пандемии коронавируса. В следующем году турнир примут Латвия и Белоруссия, а в 2022-м – Финляндия.