Россия может потерять право проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею 2023 года может быть перенесен из России в Швейцарию. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на статью, опубликованную в ежедневной финской газете Iltalehti.

Проведению ЧМ-2023 в России могут помешать санкции WADA. Правомочность наказания Всемирного антидопингового агентства руководство российского спорта оспорит в Спортивном арбитражном суде. Слушания в Лозанне должны состояться ближайшим летом.

Другая возможная причина переноса – задержка строительства новой 23-тысячной арены в Санкт-Петербурге. Финские журналисты утверждают, что строители значительно отстали от графика.