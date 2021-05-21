Халеп не примет участия в Открытом чемпионате Франции

Халеп не примет участия в Открытом чемпионате Франции
Халеп не примет участия в Открытом чемпионате Франции
Сегодня, 19:29СпортФото: pxhere.com
«Ролан Гаррос» начнется 30 мая.

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».

По данным источника, причиной стала травма, полученная румынкой во время матча второго круга на турнире в Риме. Халеп снялась с соревнований по ходу второго сета в матче с представительницей Германии Анжеликой Кербер.

После медицинского обследования третья ракетка мира сообщила, что у нее небольшой надрыв в верхней части левой голени.

Напомним, что Халеп является победительницей Открытого чемпионата Франции в 2018 году.

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