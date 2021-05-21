Халеп не примет участия в Открытом чемпионате Франции

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».
По данным источника, причиной стала травма, полученная румынкой во время матча второго круга на турнире в Риме. Халеп снялась с соревнований по ходу второго сета в матче с представительницей Германии Анжеликой Кербер.
После медицинского обследования третья ракетка мира сообщила, что у нее небольшой надрыв в верхней части левой голени.
Напомним, что Халеп является победительницей Открытого чемпионата Франции в 2018 году.