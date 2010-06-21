Личный рекорд установила тагильская бегунья Мария Савинова

На чемпионате Свердловской области по легкой атлетике представительница спортклуба «Спутник» бежала так быстро, что её прежние результаты с чемпионатов мира и Европы не идут в сравнение с нынешним. Как рассказали нам в пресс-службе «Спутника», время, показанное тагильчанкой, дает все основания рассчитывать на безоговорочное лидерство Савиновой на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в конце июля в испанской Барселоне. Также Мария победила в беге на 400 метров, вслед за ней финишировала её одноклубница чемпионка Европы Дарья Сафонова, которая завоевала еще одно серебро на дистанции в два раза короче. В мужской части чемпионата области легкоатлеты «Спутника» завоевали две золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.