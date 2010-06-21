Юные баскетболисты г. Нижний Тагил завоевали победу на всероссийском детском фестивале
21 июня 2010, 16:27СпортArtem
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37-й всероссийский детский фестиваль по мини-баскетболу завершился в Анапе.
В соревнованиях принимали участие мальчики и девочки в возрасте от 9-ти до 12-ти лет. Всего на фестивале собралось более 40 команд со всей страны. Было проведено 328 игр первенства России по мини-баскетболу и 98 игр по уличному мини-баскетболу. В результате в уличном мини-баскетболе в старшей группе сильнейшими стали мальчики команды "Старый Соболь" из Нижнего Тагила, сообщается на сайте клуба "Минибаскет" Российской федерации баскетбола.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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