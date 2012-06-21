Болотный драйв предлагают тагильским автолюбителям
В воскресенье за Большой Лаей пройдет триал-гонка и GPS-ориентирование. По словам организаторов, любителям покататься по бездорожью предлагают проверить свои вездеходы на болотных кочках.
Гонщиков разделят на два класса в зависимости от типов их автомобилей – стандарт и туризм. Перед ориентированием участникам необходимо будет пройти этап жеребьевки. Для этого организаторы подготовили мини-гонку, включающую водный этап. Тот, кто покажет лучшее время в своем классе, будет стартовать первым. И у такого гонщика будет преимущество – трассу еще не успеют разбить.
В GPS- ориентировании необходимо будет найти шесть точек. Контрольные пункты будут раскиданы на площади в 9 квадратных километров. Как рассказал организатор гонки Андрей Ефимов, принять участие в ней планируют около 30 экипажей. Поучаствовать приглашают всех, кто желает испытать нервы и автомобили на прочность. Гонка пройдет в воскресенье, 24 июня в 10 часов за селом Большая Лая, район водоема Мака. Координаты базового лагеря – N58°02.603′,E59°59.074′.