Болотный драйв предлагают тагильским автолюбителям

Гонщиков разделят на два класса в зависимости от типов их автомобилей – стандарт и туризм. Перед ориентированием участникам необходимо будет пройти этап жеребьевки. Для этого организаторы подготовили мини-гонку, включающую водный этап. Тот, кто покажет лучшее время в своем классе, будет стартовать первым. И у такого гонщика будет преимущество – трассу еще не успеют разбить.