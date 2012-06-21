Летняя распродажа в магазине «Манарага»
21 июня 2012, 09:00СпортВалерия Лошкарева
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21 июня, в день летнего солнцестояния, с 10.00 до 24.00 в магазине товаров для спорта и активного отдыха «Манарага» пройдет летняя распродажа.
Один день в середине сезона с большими скидками – туристическое снаряжение, велосипеды и многое другое! В акции участвуют (перечень брендов и размеры скидок):
Велосипеды:
- Trek, Specialized, Scott, Verde, Schwinn, Kona, Cube 15 – 30%. Модели велосипедов, участвующие в распродаже, можно посмотреть на сайте магазина «Манарага»;
- Велоодежда – 40%;
- Велоаксессуары (велокомпьютеры, багажники, замки, велофляги, флягодержатели, велофонари, крылья, насосы, сумочки, чехлы, велоперчатки) – 20%;
- Велообувь – 30%.
Туристическое снаряжение (палатки, спальники, коврики, рюкзаки):
- Rock Land, Green Land, Манарага– 35%;
- Red Fox– 30%;
- Alexika, Tengu, KSL, Tatonka, Salewa, Rock Empire, Deuter, Osprey, Vaude, Sivera, Bask, Венто (Путник), Nemo– 20%;
- Therm-O-Rest, Exped, Black Diamond – 15%.
Мебель и наборы для пикников:
- Rock Land – 35%;
- Dakine – 20%;
- Rock Land – 35%;
- Kovea, Primus, MSR, Laken, Snow Peak, Tatonka, GSI – 20%;
- Туристические котлы – 20%.
Надводное тур. снаряжение:
- КатамараныМанарага – 25%;
- Катамараны и байдарки Тритон, Рафтмастер – 15%;
- Гермомешки - 20%;
- Спасжилеты, вёсла, каски – 25%;
- Одежда для сплавов – 15%;
- Альпснаряжение и скальные туфли – 20%;
- Трекинговая обувь – 30%.
Одежда:
- Lowe Alpine – 50%;
- Red Fox, Salewa – 40%;
- Bask, Mountane, Marmot, Sivera, Vaude, Манарага – 30%;
- Canada Goose, Edelrid, La Sportiva, PZL – 20%;
- Аксессуары (шапки, варежки, перчатки, носки, гамаши) – 30%;
- Очки и шлемы – 20%;
- Фонари – 20%;
- Мониторы сердечного ритма – 15%.
Подробную информацию можно посмотреть на страничке акции.
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