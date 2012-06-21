Тагильчанин Никита Кузнецов начал готовиться к Первенству мира по боксу, которое пройдет в Бангкоке в октябре

Сейчас победитель юниорского чемпионата России по боксу находится на восстановительном сборе в Сочи, а 30 июня вместе юниорской сборной страны вылетит в Москву, где пройдет углубленное медицинское обследование. С 6 по 10 июля тагильчанин будет принимать участие в международном турнире в Сербии. С 11-го по 26-е КУЗНЕЦОВ проведет учебно-тренировочный сбор на базе подготовки сборных команд по боксу – «Озеро Круглое» (Москва, Шереметьево) рассказывают в пресс-службе «Спутника».

28 июля ученик Андрея Семукова и Заслуженного тренера России Александра Малышева на неделю прибудет в Нижний Тагил. С 4 по 21 августа Кузнецов вновь будет пребывать на черноморском побережье, но на этот раз отдыха не предвидится: запланированы полноценные тренировки. По окончании сбора Никита получит прекрасную возможность для проверки своей физической формы: с 22 по 26 августа ему предстоит боксировать еще на одном международном турнире, на этот раз в Германии.

В начале сентября Никита получит недельный отдых и затем отправится в Кисловодск, где непосредственно начнется подготовка к первенству мира. 2 октября он вылетит в Таиланд на предсоревновательный двухнедельный сбор. Ну а первенство мира по боксу начнется 16 октября в Бангкоке. В пресс-службе отмечают, что все эти перемещения по земному шару были бы невозможны без помощи ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».