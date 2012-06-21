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Тагильчанин Никита Кузнецов начал готовиться к Первенству мира по боксу, которое пройдет в Бангкоке в октябре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин Никита Кузнецов начал готовиться к Первенству мира по боксу, которое пройдет в Бангкоке в октябре

21 июня 2012, 11:29Спорт
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