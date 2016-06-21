Чемпионат по велотуризму пройдет 26 июня в Нижнем Тагиле

Местом проведения выбран сосновый лес на северном берегу Выйского пруда за улицей Заречной. Желающие участвовать в соревнованиях должны иметь страховку от несчастного случая и велосипед с колесами не менее 26 дюймов. Кроме того, у каждого должен быть при себе «джентльменский набор» велосипедиста: шлем, насос, аптечка, компас и ремнабор. Есть небольшой стартовый взнос.

Мы сменили место проведения. Раньше мы проводили мероприятия на Анатолькой, а сейчас мы нашли красивое место на Пырловке, называется — мыс «Каменная баня». Это в трех километрах от кинотеатра «Урал», велосипедистам будет совсем не трудно доехать до места соревнований рассказала журналисту TagilCity.ru директор клуба «Азимут» Ирина Самойлова.

Схема проезда. Место проведение обозначено цифрой «3».

Соревнования будут проходить по туристкой дистанции. Участникам будут даны задания на ориентирование и технику вождения велосипедом. Будут несложные туристские задания. Перед началом соревнований организаторы все объяснят и покажут.

Клуб «Азимут» старается обустроить место проведения соревнования:

Мы проводим там субботники. Очищаем это место, убираем мусор. Это место мы будем и дальше поддерживать в чистом состоянии.

Заявки на участие будут приниматься до 24 июня. Телефоны для справок: 89827394722 (Шредер Алексей); 89126130519 (Лошаков Андрей); 89502057532 (Вострягов Антон).