После поражения от сборной Уэльса сборная России по футболу утратила шансы на выход в плей-офф Евро-2016

Встреча окончилась со счётом 3:0 в пользу Уэльса. Два мяча были забиты в первом тайме, один во втором.

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов, получивший травму во время матча со Словакией, не вышел на поле в составе сборной России.

С одним очком, набранным благодаря ничьей со сборной Англии, сборная России заняла последнее место в своей группе и лишилась права продолжить борьбу за чемпионство в плей-офф.