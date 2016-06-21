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После поражения от сборной Уэльса сборная России по футболу утратила шансы на выход в плей-офф Евро-2016
Сюжеты:
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После поражения от сборной Уэльса сборная России по футболу утратила шансы на выход в плей-офф Евро-2016

21 июня 2016, 11:35СпортПавел Щербина
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