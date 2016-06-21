После поражения от сборной Уэльса сборная России по футболу утратила шансы на выход в плей-офф Евро-2016
21 июня 2016, 11:35СпортПавел Щербина
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Футбольный матч между сборными состоялся сегодня ночью по времени Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Встреча окончилась со счётом 3:0 в пользу Уэльса. Два мяча были забиты в первом тайме, один во втором.
Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов, получивший травму во время матча со Словакией, не вышел на поле в составе сборной России.
С одним очком, набранным благодаря ничьей со сборной Англии, сборная России заняла последнее место в своей группе и лишилась права продолжить борьбу за чемпионство в плей-офф.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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