В Свердловской области прошли соревнования по триатлону: Антон Шипулин занял второе место

Соревнование по триатлону проходило в поселке Лебедево, расположенном в 25 километрах от Екатеринбурга и включало в себя два этапа легкоатлетического кросса и велогонку. По словам олимпийского чемпиона, участвуя в гонке, он получил массу положительных эмоций.