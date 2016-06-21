В Свердловской области прошли соревнования по триатлону: Антон Шипулин занял второе место
21 июня 2016, 09:40Спорт
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О своем участии в троеборье спортсмен рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.
Соревнование по триатлону проходило в поселке Лебедево, расположенном в 25 километрах от Екатеринбурга и включало в себя два этапа легкоатлетического кросса и велогонку. По словам олимпийского чемпиона, участвуя в гонке, он получил массу положительных эмоций.
В настоящее время Антон Шипулин, входящий в состав сборной России по биатлону, готовится к предстоящему лыжному сезону самостоятельно, отдельно от основного состава сборной.
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