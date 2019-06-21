Тагильского спортсмена отстранили от соревнований из-за сотрудничества с Казариным
Сегодня, 14:12СпортФото: Страница Артема Денмухаметова в соцсети
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Артема Денмухаметова из тагильского «Спутника» временно отстранили от сборов и соревнований из-за подозрений в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казарины, соответствующая информация опубликована независимым органом по контролю за соблюдением антидопинговых правил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее сообщалось, что факт сотрудничества с Казариным выявлен в Киргизии на сборах с участием российских легкоатлетов. По сообщению РУСАДА, не менее семи спортсменов замечены в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером.
Уроженец Нижнего Тагила Владимир Казарин был замешан в допинговом скандале, его отстранили после фильма, вышедшего на немецком телеканале, где спортсмены рассказали о систематическом нарушении антидопинговых правил Казариным.
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