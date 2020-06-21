Колосков считает неправильным, что «Ростов» заявил на матч с «Сочи» воспитанников
Сегодня, 00:37СпортФото: pxhere.com
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Бывший президент РФС считает, что «Ростов» принял неправильное решение играть против «Сочи» воспитанниками академии.
Как сообщает «Советский спорт», Колосков отметил, что ростовская команда могла бы и пропустить один матч.
При этом экс-глава РФС заявил, что никто не даст гарантий, что в заявке «Ростова» на матч против «сочинцев» все здоровы.
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