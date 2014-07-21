Экстремальный контест в Нижнем Тагиле: определены лучшие BMX-еры города (ФОТО)

Погода, как обычно, внесла свои коррективы. Из-за дождя начало соревнований пришлось отложить. Необходимо было подождать, когда высохнет покрытие площадки. Как говорится, настоящий экстремал не рискует напрасно.

Когда площадка подсохла, спортсмены продемонстрировали зрителям и судьям возможности трюкового спорта BMX во всей красе: езда на заднем колесе (мэнуал), вращение велосипеда вокруг переднего колеса (тэйлвип), всевозможные сальто и многое другое. Каждому из участников давали одну минуту на показ трюков.

В результате было выбрано 5 финалистов. Каждому из них предоставлялось 3 попытки на выполнение трюков.

А вот скейтбордистам не повезло - их контест пришлось отменить из-за начинающегося дождя.

Организатором мероприятия выступила ВОО «Молодая Гвардия», при поддержке магазина уличной одежды «REDBOX», российской субкультурной марки «ANTEATER», «Высокогорского Многопрофильного Техникума», информационного партнера «2ГИС», фирмы «Faberlic», а также магазина bmx-запчастей «Simonov Bikes».