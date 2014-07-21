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Тагильские велосипедисты привезли 13 наград - 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские велосипедисты привезли 13 наград - 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые

21 июля 2014, 15:30Спорт
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