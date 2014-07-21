Тагильские велосипедисты привезли 13 наград - 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые

15 июля прошла гонка-пролог (3 км). Среди юношей 1998-1999 г.р. победителем стал тагильчанин Бердин Дмитрий. На втором месте другой представитель Нижнего Тагила Петров Илья.

16 июля стартовала групповая гонка. Среди юношей 1998-1999 г.р. второй результат показал Петров Илья. Замкнул тройку призёров Малов Никита.

17 июля проходила групповая гонка (2 этап). По итогам групповой гонки среди юношей 1998-1999 г.р. победу одержал Петров Илья, вторую строчку в турнирной таблице занял Бердин Дмитрий. Немного не хватило Резанову Александру, он стал четвёртым.

19 июля состоялась кольцевая гонка. Среди девушек 2002-2003 г.р. второе место заняла Михеева Ева. Среди юношей 1998-1999 г.р. второе место занял Бердин Дмитрий, на третью ступень пьедестала почёта поднялся Петров Илья.

В заключительный день соревнований 20 июля в гонке-критериум лучший результат показали Петров Илья среди юношей 1998-1999 г.р., Денисов Денис среди юношей 2002-2003 г.р.

По итогам многодневной гонки в общем зачете победителем стал Петров Илья, Бердин Дмитрий завоевал бронзовую медаль. Все ребята воспитанники отделения велосипедного спорта ДЮСШ №4.