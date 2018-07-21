Соревнования по стритболу прошли в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга

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20 июля 2018 года в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга прошел турнир по стритболу.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
Игра состоялась на спортивной площадке около городского дворца молодежи.
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Более 80 команд приняли участие во втором периоде первенства города по стритболу 3х3. Среди команд-участниц были представители молодежных организаций предприятий и отрядов мэра.
Среди последних победу одержали «Нижнетагильские тепловые сети» и команда отряда из поселка Старатель.
Решающая серия игр по летнему баскетболу пройдет 11 августа во время празднования Дня города-2018.
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Для юношеских команд результаты этих турниров будут зачтены для определения победителей по итогам сезона. Организатором соревнований выступила спортивная школа «Старый соболь».
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