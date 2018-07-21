Соревнования по стритболу прошли в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга

Игра состоялась на спортивной площадке около городского дворца молодежи.

Более 80 команд приняли участие во втором периоде первенства города по стритболу 3х3. Среди команд-участниц были представители молодежных организаций предприятий и отрядов мэра.

Среди последних победу одержали «Нижнетагильские тепловые сети» и команда отряда из поселка Старатель.

Решающая серия игр по летнему баскетболу пройдет 11 августа во время празднования Дня города-2018.